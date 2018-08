Algérie: Mila - Campagne de partage des viandes du sacrifice avec des centaines de démunis

Mila — Plusieurs associations de la wilaya de Mila ont organisé à l'occasion de l'Aïd El Adha, dans un esprit de solidarité et de fraternité, une campagne de partage des viandes de sacrifice au profit des centaines de familles démunies.

Des associations locales à caractère social et solidaire sont parvenues à répartir des quantités importantes de viandes collectées sur des familles à travers plusieurs communes de la wilaya, a-t-on constaté. L'association Nes El Kheir Rejas de la commune d'Oued Nedja a procédé dans le cadre de cette l'initiative baptisée "partage ton sacrifice" à la distribution de 15 quintaux de viandes durant les deux jours de l'Aïd au profit de 200 familles issues de cette commune et ses régions limitrophes, a fait savoir le président de cette association, Badreddine Boulemnakher.

Cette opération a été organisée dans le respect des conditions de collecte et transport des viandes, a assuré le même responsable, affirmant que les dons ont été contrôlés par des vétérinaires, avant d'être conditionnés et transportés dans des camions frigorifiques. Aussi, l'association Nes El Kheir de Chelghoum Laid a collecté prés de 15 quintaux de viandes, distribués sur 150 familles de cette même commune et autres collectivités localess voisines, selon les membres de cette association qui ont affirmé que "l'opération se poursuivra jusqu'à jeudi soir".

Au chef lieu de wilaya, le bureau de l'association Kafel El Yatim a pu distribuer des viandes de sacrifice pour 50 familles démunies, a indiqué la présidente de cette association, Mme. Wassila Zemamouche qui a rappelé que plus de 100 paires de chaussures avaient été distribués la veille de l'Aïd au profit de personnes démunies dans le cadre d'une activité de solidarité. Valorisant ce genre d'initiative, le directeur local des affaires religieuses et des wakfs a souligné que cette action de solidarité témoigne "de l'attachement de la société algérienne, aux valeurs de la générosité, de l'entraide, du partage et de l'assistance à l'autrui".