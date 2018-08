Congo-Kinshasa: Handball - Démarrage de la 35e Coupe du Congo à Kinshasa

La compétition a débute le 23 août, au stade Tata-Raphaël. Elle réunit dix-huit clubs du pays, dont dix en version masculine et huit en version féminine.

Le tirage au sort effectué au cours de la réunion technique tenue le 22 août, par la Fédération de handball avant le coup d'envoi, a subdivisé les clubs en groupes. Chez les dames, le groupe A est composé de Héritage, Daring Club Motema Pembe (DCMP), Interkin et Police, quatre clubs de la capitale. Le groupe B est constitué de Mikishi et Évabuka de Lubumbashi, JSK de Kikwit et Sevenkis de Kinshasa.

En version masculine, la poule A se forme de la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK), Police et Kinsports de Kinshasa, la 31e CPC de Kikwit et Beto na Beto. Le groupe B met ensemble JSL et Evabuka du Katanga, JSKI de Kikwit et Scorpion et Oka de Kinshasa.

Après la cérémonie d'ouverture, Héritage a affrontéDCMP chez les dames et les messieurs de Police étaient face à ceux de Kinsport. L'on rapporte que les clubs de Lubumbashi étaient attendus dans la capitale le jour du lancement de la compétition, notamment les messieurs de JSL et Evabuka ainsi que les dames de Mikishi et Evabuka.