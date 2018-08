Burkina Faso: Retrait d'enfants/Laurence Ilboudo Marchall - «Tant que je serai à la tête du département cette opération n'échouera pas»

Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille était face à la presse le 23 août 2018 à Ouagadougou. Avec les hommes de médias, il a été question du bilan et de l'évolution de l'opération de retrait des enfants et femmes de la rue. Avec plus de 1000 personnes enregistrées dans 4 centres d'accueil depuis le début de l'opération, ledit bilan est satisfaisant, selon Laurence Ilboudo/Marchal.

Alors que le syndicat de son département, lors d'une conférence de presse, avait fustigé l'initiative et présagé son échec, la conférencière a assuré que tant qu'elle serait à la tête du département de l'Action sociale, « cette opération n'échouera pas ».

Le 10 août dernier, le département de Laurence Ilboudo/Marchal entamait l'opération de retrait des enfants et femmes de la rue à Ouagadougou. En quoi consiste cette opération ?

Elle consiste à déloger les personnes qui ont élu domicile dans la rue et les espaces publics de la capitale, et à les amener dans des centres d'accueil, où elles sont prises en charge en attendant leur retour en famille ou leur affectation dans des centres de formation professionnelle ou encore dans des internats éducatifs.

Au total, 4 sites d'accueil ont été aménagés dans des quartiers périphériques : un centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, un centre d'accueil d'urgence et deux auberges. Les objectifs sont, entre autres, de prémunir les enfants contre les dangers de la rue et d'assurer leur épanouissement.

Bouclée 10 jours après son démarrage, l'opération initiée par le gouvernement a un bilan satisfaisant, selon le premier responsable de la Solidarité nationale.

Selon elle, à la date du 20 août 2018, 654 enfants ont été enregistrés au centre d'accueil d'urgence dont 215 toujours internés et 106 retournés dans leurs familles respectives, et au centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, 170 personnes dont 63 femmes et 107 enfants ; quant aux auberges, elles ont accueilli l'une 58 et l'autre 82 personnes.

Ces chiffres donnent plus de 1000 personnes atteintes par cette opération coup de poing. Et Mme le ministre d'exprimer sa satisfaction en déclarant qu'elle « rencontre l'assentiment des populations. »

Pour mieux marquer cet élan de solidarité, la conférencière a annoncé la mise en place d'un mécanisme de participation financière des citoyens à l'opération, mécanisme qui sera piloté par le Fonds de solidarité nationale avec l'ouverture de comptes bancaires et par paiement électronique.

Des griefs contre le SYNTAS

Si cette initiative rencontre l'assentiment de la population, du moins selon Mme le ministre, ce n'est pas le cas avec le syndicat de son département, le SYNTAS, qui avait, à travers une conférence de presse, décrié l'initiative, la qualifiant de « caduque » et visant des avantages politiciens. Invitée à se prononcer sur ces critiques, Laurence Ilboudo s'est voulue rassurante : «

Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, ce n'est pas une campagne populiste, mais plutôt une politique de développement et de protection sociale de l'enfant, qui entre dans le cadre du programme présidentiel. »

Et d'ajouter : « J'ose espérer que ce sont ces syndicats qui voulaient l'échec de l'opération qui échoueront dans leur pronostic.» « C'est inhumain que des gens s'asseyent chez eux pour souhaiter l'échec de l'opération.

Ce n'est pas parce qu'on n'a pas son enfant dans la rue qu'on doit émettre un tel souhait », s'est offusquée l'oratrice, avant de faire une promesse en ces termes : « Tant que je serai à la tête de ce département, l'opération n'échouera pas ».

Pour un succès durable de l'opération, la contribution de bonnes volontés ne sera pas de trop, car, selon le responsable du département Solidarité du gouvernement Kaba II, l'initiative, qui devra s'étendre à l'ensemble du territoire, bénéficie du soutien de plusieurs ONG qui participeront à l'insertion socioprofessionnelle des pensionnaires des différents centres d'accueil. Selon le ministre, 120 places d'ONG ont été déclarées.

En outre, une convention a été signée par le MFSNF et la fédération des maîtres artisans en prélude à l'insertion professionnelle de certains enfants.

Bernard Kaboré