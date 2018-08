Burkina Faso: Taxation des marchandises - La douane burkinabè reprend en main tout le processus

Les prévisions de recettes douanières pour 2019, 2020 et 2021 sont respectivement de l'ordre de 700 milliards, 874 milliards et 957 milliards de F CFA.

Sur plan national, on note l'engagement pris par le gouvernement et ses partenaires sociaux, le 11 septembre 2015, de rompre son contrat avec COTECNA SA en 2019.

Vous savez bien qu'il y a une structure privée qui est là et qui donne un document qui parle de cette classification et de cette valeur », a déclaré Roger Omer Ouédraogo, commissionnaire en douane agréé, à sa sortie de la rencontre. Cette reprise en main de ses activités traditionnelles par la douane entraine la rupture de sa convention avec COTECNA SA.

Mettre au même niveau d'information l'ensemble des vérificateurs et des partenaires de l'administration des douanes afin d'éviter toute désinformation sur la reprise en main de ses attributions traditionnelles ; c'est l'objectif de la rencontre d'échanges, tenue le 20 août 2018, à Ouagadougou, avec les contrôleurs des douanes et les commissionnaires en douane agréés.

Le 20 août 2018, la Direction générale des douanes (DGD) a organisé, à Ouagadougou, une rencontre d'échanges autour de la reprise en main de ses activités traditionnelles avec les contrôleurs des douanes et les commissionnaires en douane agréés. En clair, l'administration des douanes va reprendre la plénitude de ses attributions à travers la vérification de la valeur, de l'origine et de l'espèce des marchandises à l'importation et à l'exportation.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.