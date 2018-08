Burkina Faso: Inondation à Nasso - Le CONASUR au secours de 283 sinistrés

« Nous sommes satisfaits de la réactivité de la direction régionale de secours d'urgence et de réhabilitation. Il y a 72 heures de cela, on ne croyait pas pouvoir retrouver du sourire aux lèvres de ces populations sinistrées», s'est-il réjoui. Herman Sirima a promis que dans les 48 heures qui suivront, des actions seront prises afin de pouvoir déboucher le pont qui est à l'origine de ce désastre.

Les produits vivriers sont composés, entre autres, de riz, de maïs, d'huile et d'environ 10 tonnes de farine de maïs. Comme matériels de survie, les sinistrés ont reçu des nattes, des couvertures et des moustiquaires. Le secrétaire permanent du CONASUR, Mamadou Barro, a expliqué que le gouvernement a été vraiment touché par ce qui est arrivé à cette population, d'où sa promptitude à réagir.

C'est ainsi que le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) a remis aux personnes touchées par cette catastrophe, des produits vivriers, des matériels de survie et aussi des produits de « dignité », le lundi 20 août 2018. Ce don est estimé à environ 5,5 millions de FCFA.

L'instance nationale de coordination et de gestion des catastrophes et crises humanitaires au Burkina Faso est venue en aide aux sinistrés de Nasso à la suite des pluies diluviennes survenues dans la nuit du 17 au 18 août 2018. Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais l'inondation a fait 283 sinistrés dont un enfant blessé et détruit 70 habitations.

A la suite de l'inondation survenue dans la nuit du 17 au 18 août 2018 à Nasso situé à une dizaine de km au Nord-Ouest de Bobo-Dioulasso, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) a procédé à la remise des produits vivriers, des matériels de survie et aussi des produits de « dignité », le lundi 20 août 2018 aux sinistrés.

