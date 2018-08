Angola: La prime de Noël sera payée en quatre versements

La fonction publique angolaise emploie 385.423 personnes, principalement intégrées dans les secteurs de l'éducation et de la santé, selon les données récemment publiées par le chef du ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS), Jesus Maiato.

"Malgré la rareté des ressources financières, le gouvernement angolais arrive à honorer ses principaux engagements, notamment le paiement des salaires, le service de la dette et les dépenses essentielles de fonctionnement, grâce à une gestion budgétaire prudente et rigoureuse", lit-on dans le document.

La mesure vise à permettre à l'Exécutif d'honorer ses engagements et d'atténuer les pressions sur les liquidités résultant de la crise économique, financière et de change à laquelle le pays est confronté depuis 2014.

Selon un communiqué de presse du ministère des Finances parvenu jeudi à l'Angop, les fonctionnaires et les retraités recevront la prime de Noël 2018 à l'avance et la dernière tranche sera progressivement réglée jusqu'en novembre prochain.

