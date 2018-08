Congo-Kinshasa: Respect de la Constitution - Les Kinois saluent le geste posé par Joseph Kabila

De l'avis général, la population de la ville capitale estime qu'en décidant de renoncer à brigueur un mandat supplémentaire, le chef de l'Etat a réussi à maintenir le calme et à mettre fin à la psychose qui y régnait, quelques jours avant cette annonce.

La ville de Kinshasa est inondée aujourd'hui de panneaux géants, visibles à travers les grandes artères sur lesquels sont inscrits les messages du soutien au chef de l'Etat, Joseph Kabila, pour avoir respecté la Constitution. Cet acte héroïque et légendaire balise le chemin vers l'organisation des élections alors que beaucoup n'y croyaient presque pas. Les commentaires fusaient de partout, l'accusant même de vouloir briguer un troisième mandat.

Le chef de l'Etat aura démontré le contraire en choisissant son dauphin en la personne d'Emmanuel Ramazani Shadary censé porter les couleurs du Front commun pour le Congo (la plate-forme électorale qu'il a initiée) à la présidentielle de décembre. « Père de la démocratie », « Respect de la Constitution: Joseph Kabila, il a dit, il a fait », « Joseph Kabila, le modèle du nouveau leadership Africain », etc., autant des messages que renvoient ces panneaux géants installés dans les différents sites de Kinshasa tels que l'avenue des Huileries, la place Gare centrale, Interpol, quartier Débonhomme sur le Boulevard Lumumba et Rond-point Ngaba etc.

Qu'est-ce que les Kinois pensent finalement du geste posé par Joseph Kabila? C'est la question qu'un groupe de journalistes s'est plu de leur poser, le 23 août. Représentant différentes catégories professionnelles triées sur le volet, nombreux sont ceux qui ont salué cet acte héroïque. Car, ont-ils déclaré, le président de la République a réussi à maintenir le calme et à mettre fin à la psychose qui avait régné dans la capitale quelques jours avant l'annonce de son désistement à un mandat supplémentaire. Chacun y est allé de son commentaire.

« Je pense que le chef de l'Etat est d'abord le garant de la Constitution. Il a prêté serment pour dire qu'il va respecter la Constitution de A à Z. Donc, c'est son devoir constitutionnel. Il n'a pas voulu aller à l'encontre de la Constitution sur laquelle lui-même a prêté serment. Il n'a fait qu'honorer et respecter la volonté du souverain primaire.

Depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, nous avons connu quatre présidents, il n'y a jamais eu d'élections présidentielles d'une manière démocratique. Nous avons connu les élections sous Mobutu avec des cartons rouges et verts qui n'étaient pas crédibles. Pour la première fois dans notre pays, nous allons assister à une passation civilisée du pouvoir au niveau présidentiel de manière démocratique. Beaucoup de gens n'y croyaient pas et prédisaient même la guerre et les troubles.

Aujourd'hui, à travers cet acte, le calme règne au pays et tout le monde est dans la joie », a déclaré Me Tony Nzita, un Kinois de souche. Rosette Emungu, quant à elle, félicite Joseph Kabila parce qu'il est le premier Président à respecter la constitution en RDC. « En 2006 et 2011, il a organisé les élections. Il a accepté de laisser le pouvoir pour donner la chance aux autres », fait-elle observer. De ce point de vue, elle le considère comme le père de la démocratie.

Bien que beaucoup soutiennent que Joseph Kabila a cédé sous pressions extérieures et internes, il s'avère que d'une manière générale, les Kinois louent l'acte qu'il a posé qu'ils qualifient, du reste, d'héroïque et de légendaire. Préserver la paix et la sérénité au pays en vue d'une bonne organisation des élections le 23 décembre prochain, tel aura été, de l'avis de nombreux kinois interrogés, la motivation essentielle qui aura dicté le geste de Joseph Kabila.