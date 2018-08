Burkina Faso: Coopération pastorale dans la région de l'Est - Le Plan d'actions quinquennal adopté

A la faveur de la conférence de l'Entente pour la coopération pastorale dans la région de l'Est (ECOPARE), les représentants des collectivités territoriales ont examiné et validé, les 13 et 14 août 2018, à Fada N'Gourma, le Plan d'actions régional pastoral (PARP).

L'obstruction des pistes à bétail et l'occupation des zones de pâture sont les principales contraintes de l'activité pastorale dans la région de l'Est.

Avec pour conséquences des conflits entre agriculteurs et éleveurs, cette situation a interpellé les collectivités territoriales qui ont convenu de créer un cadre de concertation sous la dénomination Entente pour la coopération pastorale dans la région de l'Est (ECOPARE).

Cet instrument de promotion du pastoralisme et du vivre-ensemble s'est doté d'un Plan d'actions régional pastoral (PARP) sous la houlette du Conseil régional de l'Est, avec l'appui technique et financier du Projet de sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina (PSAE), du Réseau de communication sur le pastoralisme (RECOPA) et de l'Organisme non gouvernemental (ONG) «Acting For Life» (AFL).

Les 13 et 14 août 2018, toutes les collectivités territoriales et les projets et programmes intervenant dans le domaine du pastoralisme se sont retrouvés, à Fada N'Gourma, pour valider le PARP.

Selon le coordonnateur du RECOPA, Boubacar Maïga, le Plan d'actions régional pastoral va s'étaler sur une période de cinq ans et servira de document de référence pour les projets de construction d'infrastructures pastorales dans la région. Ce document devrait instaurer un dialogue permanent entre agriculteurs et éleveurs.

Ses principaux axes sont la sécurisation des infrastructures, le renforcement de la productivité du bétail, des capacités des acteurs et la création de conditions favorables à l'épanouissement des femmes.

Suivant ce programme, a confié le coordonnateur Maïga, l'ECOPARE ambitionne de construire de nouvelles infrastructures tout en veillant à la préservation des ouvrages déjà réalisés.

Pour le président du Conseil régional de l'Est, Paripouguini Lompo, les projets de réalisation d'infrastructures pastorales doivent être portés à la connaissance de l'ensemble des acteurs. «Par exemple, construire des pistes pastorales qui n'ont pas de suite, c'est peine perdue. Nous devons interagir en coordonnant nos actions», a-t-il dit.