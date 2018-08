Algérie: Assassinat de la petite Salsabil à Oran - La justice suivra son cours

Le cadavre de Salsabil, (9 ans) a été découvert dans un sac en plastique près d'un garage au quartier Echouhada, où se sont déplacés après minuit des enquêteurs, des experts du laboratoire régional de la police scientifique et technique, du médecin légiste et d'autres services concernés.

À rappeler qu'il s'agit de l'auteur du crime, K.A âgé de 18 ans et de C.A qui a transporté dans son véhicule, le corps de la victime vers l'endroit où il a été découvert. Selon les premières données de l'enquête, l'auteur aurait attiré la victime avant de l'agresser sexuellement et la tuer pour se débarrasser ensuite du corps.

"Les investigations menées par les services de police sous notre supervision ont conduit, en un temps record, à l'arrestation de deux personnes suspectées d'implication dans ce crime et leur présentation à la justice", a indiqué dans un communiqué rendu public par le ministère de la Justice, le procureur de la République près le tribunal d'Oran en réaction aux informations circulants sur les réseaux sociaux concernant l'affaire de la petite Salsabil. Ajoutant que "le juge d'instruction a ordonné le placement des mis en cause en détention provisoire pour les besoins de l'enquête", le procureur de la République près le tribunal d'Oran a affirmé que "la justice suivra son cours".

