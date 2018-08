Congo-Kinshasa: Présentation du programme de Samy Badibanga - Jacqueline Mulamba émue par le projet !

Plus de cent jeunes entrepreneurs ont participé au Kinshasa Start-up Summit ce 23 août dans la capitale… Plus »

D'emblée, comme Samy Badibanga Ntita, Mme Jacqueline Mulamba promet de battre campagne dans toutes les communes que regorge le district de la Lukunga, dès le 22 novembre. Il faut se le dire, le 22 novembre réserve beaucoup de surprise, dans cet espace politique congolais. Le plus dur reste à faire, alors wait and see.

Le programme de réforme initié par l'Autorité morale de ce regroupement, a trois priorités. La première se base sur la sécurité des personnes et des biens. La deuxième se focalise sur la création d'emplois et entreprises pour la jeunesse. La troisième, quant à elle, se fonde sur l'aide financière aux familles, allusion faite à l'innovation Badibanga, "Sunga Libota".

Néanmoins, la progressiste de la Lukunga estime que le cheval de bataille de ce grand programme se base principalement sur le social, où l'on retrouve incontestablement l'éducation nationale, l'environnement, le développement durable et l'économie. Toutefois, pour que ce rêve devienne réalité, il nécessitera absolument que le regroupement "Les Progressistes" puissent gagner plus de sièges au parlement, sans oublier la victoire ultime qu'ils espèrent de Samy Badibanga Ntita, à la Présidentielle du 23 décembre 2018.

En marge de cette cérémonie louable, la candidate à la nationale de la circonscription de la Lukunga n'a pas caché ses mots. «Mon impression est très bonne, parce que l'on a tendance à critiquer notre Président, comme quoi il est très discret, qu'il ne parle pas. Mais, aujourd'hui il a montré à tous qu'il est accessible et qu'il s'exprime bien», a lâché Jacqueline Mulamba, avant d'ajouter : «dans son programme, il a touché les points cruciaux qui paralysent notre pays. Ce programme axé spécialement sur le social, le développement économique et la sécurité territoriale va évidemment résoudre les problèmes des Congolais », a laissé entendre la candidate.

Le degré de persuasion de Ntita avait il faut le dire, atteint ce niveau qui obligerait le plus taiseux des hommes, à se prononcer. De ce fait, la candidate députée nationale, Jacqueline Mulamba, membre et pilier du regroupement "Les Progressistes", s'est laissé ébahir par la pertinence du projet du premier ministre honoraire étalé en cinq ans.

Repérée dans la foule par la presse, la future élue de la circonscription de Lukunga, Mme Jacqueline Mulamba, n'a pas voulu cacher son admiration du contenu du projet de l'autorité morale de leur regroupement politique. A l'en croire, loin d'être une farce ou, une poudre aux yeux, le prélude de ce plan de bataille demeure sine qua none, pour relever l'économie nationale, et exorciser dans le tas, la corruption, les violences, la pauvreté. Bref, toutes les inégalités qui conduisent aux antivaleurs.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.