Ile Maurice: Requins capturés - Prédateurs menacés, écosystème marin en danger

La Mauritius Marine Conservation Society (MM- CS) a également réagi sur sa page Facebook suivant la capture de requins à Grand Gaube. Faisant ressortir que le déclin des populations de requins risque d'avoir de graves conséquences. Raison pour laquelle l'organisme demande plus de sensibilisation à Maurice. «Nous devons stopper les nombreuses activités économiques où il est excusable de tuer ou de pêcher de plus en plus de requins», souligne la MMCS dans son post.

Vassen Kauppaymuthoo lie la présence de requins dans les lagons à plusieurs facteurs. «La présence des fermes aquacoles, les déchets de poissons mais aussi certains facteurs saisonniers, car on a tendance à retrouver plus de requins près de nos côtes en hiver.»

La capture excessive de requins, poursuit Vassen Kauppaymuthoo, cause un déséquilibre de l'écosystème marin. D'autant plus qu'ils jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire en tant que «top predator».

Sauf que le déclin dans les populations des requins a entraîné «une sélection artificielle d'espèces plus dangereuses, comme les requins bouledogues». Celles-ci, explique l'océanographe, «sont adaptées à la vie proche des rivages, dans les embouchures des rivières et même dans les fleuves».

«Chaque année, plus de 100 millions de requins sont pêchés à travers le monde, ce qui a mis en danger des populations entières de requins», fait valoir Vassen Kauppaymuthoo, océanographe et ingénieur en environnement. Les ailerons de requins sont, en effet, très prisés, d'où la pêche intensive.

