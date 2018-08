Algérie: Lancement des "Rencontres annuelles Méditerranée Afrique des jeunes écrivaines" en septembre à Alger

Alger — La première édition des "Rencontres annuelles Méditerranée Afrique des jeunes écrivaines" est prévue les 1er et 2 septembre prochain à Alger, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.

Cette première édition prévoit la tenue de rencontres et ateliers sur l'écriture, la traduction et l'édition ainsi que l'écriture du scénario et la bande dessinée. Un atelier d'écriture en Tamazight sur le genre de la nouvelle est également au programme de cette manifestation qui se tiendra à la Bibliothèque nationale (Bn).

L'invitée d'honneur de cette première édition est l'écrivaine française d'origine algérienne Faïza Guène, qui avait publié en 2004 Kiffe Kiffe demain, un roman traduit vers 26 langues différentes.

À la faveur de cette rencontre, un nouveau prix littéraire portant le nom de la romancière et psychiatre algérienne Yamina Mechakra (1949-2013), auteur de La grotte éclatée (1979) et de Arris (1999), sera lancé le 2 septembre et attribué par un jury exclusivement féminin. Outre les ateliers et rencontres, une librairie sera installée au niveau de la Bn pour permettre aux écrivains d'aller à la rencontre de leurs lecteurs.

Organisées sous l'égide du ministère de la Culture, ces rencontres ambitionnent de devenir une "plateforme de réflexion autour du féminin dans la littérature et les métiers qui lui sont consacrés" en plus de mettre en avant la littérature algérienne "produite par des écrivaines vivant et travaillant en Algérie ou s'illustrant à l'étranger", indiquent les organisateurs.