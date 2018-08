Burkina Faso: Incendie au CMA de Kongoussi - Stupeur et tristesse, quatre jours après

Dans l'après-midi du lundi 20 août 2018, le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kongoussi a pris feu. Plus de cinq services sont partis en fumée malgré la forte mobilisation des jeunes de la commune. Pour en savoir davantage sur la situation qui prévaut actuellement au centre médical, nous sommes allés à la rencontre des différents acteurs qui ont vécu ce sinistre.

Quatre jours après l'incendie du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kongoussi, le personnel et les patients vivent toujours une situation de stupeur et de tristesse.

A notre passage sur les lieux dans la matinée du 23 août, le constat était toujours désolant. Tout le bâtiment abritant la maternité, les urgences médicales et bien d'autres est un amas de ruines. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Kongoussi, Dr Hamado Ouédraogo, l'incendie qui a débuté autour de 18 heures est parti du climatiseur de la salle de garde de la maternité.

« Nous avons saisi la police qui a ouvert une enquête. En attendant les conclusions sur les vrais mobiles de l'incendie, tout porte à croire que le feu est parti d'un court-circuit du climatiseur situé près du plafond, tapissé de fibres et de coton.

Cela a fait qu'en quelques minutes, tout le bâtiment s'est embrasé», a-t-il expliqué. Selon toujours ses dires, les pompiers de Bissa Gold et de Ouagadougou ont été immédiatement alertés.

Mais lorsque ceux de Bissa Gold sont arrivés aux environs de 21 heures et les soldats de feu de Ouagadougou vers 21 heures 30, tout était déjà consumé et il ne restait que des braises, a relaté Dr Ouédraogo. « Nous avons utilisé nos extincteurs pour circonscrire le danger et on a pu épargner certains matériels sensibles.

Aussi, la vitesse du feu faisait qu'on ne pouvait rien faire dans le bâtiment principalement touché qui abritait la maternité, les services des archives, de l'odonto stomatologie, d'ophtalmologie, du conseil de dépistage volontaire, de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, des urgences médicales et le bureau du gynécologue », a-t-il précisé.

Conséquence, tout le matériel et la documentation des services concernés sont partis en fumée. Les malades, quant à eux, ont été évacués vers des centres secondaires de la commune et les services touchés redéployés dans les autres centres de santé les plus proches. Parmi les secouristes, un policier municipal, Aziz Sana, a eu des fractures à deux orteils.

Le problème du climatiseur était connu

Le Centre médical diocésain de Bam (CMDB) qui est le deuxième centre médical de référence après le CMA, a reçu certains malades. Sur les lieux, nous avons trouvé une jeune fille du nom de Chantal Sawadogo, hospitalisée et recevant toujours des soins.

Venue de la commune de Rouko, son assistante, Fati Ouédraogo, nous a confié qu'elle a été évacuée à l'aide d'une moto tricycle. « Quand l'incendie s'est déclenché, c'était la débandade totale. Nous étions à notre troisième jour d'hospitalisation au CMA. Je suis sortie pour apprécier la situation.

A mon retour, j'ai rencontré une bonne volonté qui a déjà embarqué la malade avec son tricycle et elle nous a conduites jusqu'au CMDB gratuitement », a-elle indiqué.

Au CSPS de Lioudougou où la maternité du CMA a été redéployée, le chef de service, Abdoulaye Tambangou, a effectivement reconnu que le climatiseur avait un problème depuis longtemps. « Le jeudi passé, je l'ai mis en marche trois fois et il disjonctait.

J'ai fini par le laisser et j'ai travaillé avec les ventilateurs. C'est pour dire que le court-circuit du climatiseur est un vieux problème d'autant plus que l'affaire du circuit électrique du CMA est connue de tous », a-t-il ajouté.

En service au CMA de Kongoussi depuis neuf ans, il invite les autorités compétentes à trouver des solutions pour relancer les services au sein de cet hôpital.

Sur la question, le médecin-chef a laissé entendre qu'une équipe de techniciens du ministère de la Santé est sur place pour évaluer la situation afin de décider s'il faut réhabiliter le bâtiment ou s'il faut construire un autre. Mais en attendant toute décision, des délégations continuent de défiler sur les lieux pour soutenir les responsables de l'hôpital.