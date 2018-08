Ile Maurice: Connectivité - Emtel déploie la fibre optique dans l'Ouest pour les entreprises

72 kilomètres. C'est la distance du réseau de fibre optique qu'Emtel va déployer. Les clients corporate, de Palma à la Baie-au-Jacotet, dans le Sud-Ouest, pourront y avoir accès. En sus des services traditionnels tels que la téléphonie mobile, la connexion Internet, les connections privées/VPN, Emtel a déployé ce réseau en six mois.

Les offres de la fibre ont été dévoilées il y a environ un mois, lors d'une soirée avec les clients corporate. Alors que la compa- gnie de téléphonie a lancé sa campagne de communication cette semaine.

Les entreprises pourront avoir accès aux lignes fixes et au Private Aautomatic Branch Exchange (PABX). Mais aussi prendre avantage des services Cloud, Data Centre, Firewall, CCTV, WIFI, IPTV, entre autres.

Emtel propose de raccorder les entreprises selon leurs moyens et leurs in- frastructures. Ainsi, le client aura plusieurs méthodes de connexion, de la 3G, la 4G, la LTE, le Fiber To the Air et la fibre, dans l'ouest pour l'instant.

Les services VPN en local comme à l'international entre 2 Mégabits par seconde sont disponibles tout de suite. Le Data Centre d'Emtel promet d'aider les entreprises en cas de force majeure. Pour le PABX, Emtel propose les installations d'équipement et les forfaits en partenariat avec Alcatel Lucent.

La société de téléphonie avait déjà, en 2013, lancé une offre fibre optique pour les entreprises à Ébéne. C'est le troisième opérateur qui déploie son réseau peu à peu pour que les clients entreprises n'influent pas sur le réseau mobile et Fiber To the Air. Bharat Telecom et Mauritius Telecom poposent aussi des offres dédiées aux entreprises.