Algérie: Mostaganem - Riche programme pour commémorer le 460e anniversaire de la célèbre bataille de Mazaghran

Mostaganem — Un riche programme de festivités a été concocté pour commémorer le 460e anniversaire de la célèbre bataille de Mazaghran le 25 et 26 août courant à Mostaganem, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Le programme prévoit l'organisation, samedi, d'une conférence abordant l'expédition coloniale pour s'emparer de la ville de Mostaganem et la célèbre bataille de Mazaghran livrée du 22 au 26 août 1558 aux Espagnols par les tribus algériennes alliés aux Ottomans. Cette rencontre, qui aura lieu au siège de la commune de Mazaghran, verra l'animation de plusieurs communications par des enseignants et chercheurs des universités d'Oran, de Tiaret, de Sidi Bel-Abbes et de Mostaganem, traitant de la bataille de Mazaghran en se référant à des sources authentiques maghrébines et à l'historiographie espagnole.

Le programme comporte également une procession folklorique qui partira du siège de la commune de Mazaghran vers le mausolée du saint-patron Belkacem Bouasria et le site commémoratif de cette bataille, avec la participation de notables de la ville, de représentants d'associations et de la société civile et de troupes de Aissaoua, ainsi qu'un gala de musique chaâbie qui sera animée par les artistes Ali Boudjellal d'Alger et Khaled Kharoubi, Bensabeur et Boukharouba de Mostaganem.

La journée du dimanche verra la tenue d'une conférence à la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki de Mostaganem, sur Le soufisme chez Sidi Lakhdar Benkhelouf et L'esprit de jihad et de résistance dans les poèmes de Sidi Lakhdar Benkhelouf, par des enseignants d'universités de Tlemcen et de Tiaret.

Cette commémoration, initiée par l'association de Mazaghran du patrimoine culturel et historique en collaboration avec la commune de Mazaghran, les laboratoires d'histoire d'Algérie de l'université d'Oran 1 et de recherches historiques et prospectives sur la civilisation du Maghreb islamique de l'univeristé Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbes, sera clôturée par un gala de musique chaâbie avec la participation des chanteurs Mustapha Boukharouba, Lakhdar Kourghlou et Rachid Guetafa, ainsi que de lectures poétiques animées par les poètes Hadj Bainine et Abed Gana.

La bataille de Mazaghran a eu lieu, selon des sources historiques, du 22 au 26 août 1558 suite à une expédition de l'armée espagnole pour conquérir la ville de Mostaganem. Les tribus de Medjaher, Maghraoua et Ouled Souid, alliées aux Ottomans conduits par Hassan Pacha, fils de Kheireddine Barberousse y ont livré une résistance farouche aux conquérants espagnols ayant assiégé la ville de Mostaganem de tous les côtés (mer et terre), parvenant à leur infliger une cinglante défaite et à les pourchasser jusqu'aux portes de Mazaghran.