Congo-Kinshasa: Dernière touche sur le projet Kakobola / Ingele Ifoto - "Le Président Joseph Kabila viendra pour allumer la première ampoule"

A son tour, le Ministre de l'Energie, Jean-Marie Ingele Ifoto a promis de ne pas passer à côté des difficultés que rencontrent la population de Kikwit en matière d'eau et d'électricité. Il leur demande de se réjouir d'ores et déjà parce qu'ils vont très bientôt en être bénéficiaires. Par ailleurs, il a rassuré que les travaux de construction du barrage de kakobola était déjà fini et qu'à présent il y a un financement qui doit être mis en marche.

Pour sa part, le Ministre d'Etat en charge du Travail et Prévoyance Sociale s'est appesanti sur la première pierre posée par le Président de la République, Joseph Kabila, malgré toutes les difficultés rencontrées. Il s'est ensuite adressé de façon singulière à la population kikwitoise en leur demandant de soutenir ces œuvres et s'en approprier parce que "l'électricité amène le développement".

