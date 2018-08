Ile Maurice: PSAC - Les leçons particulières sur les réseaux sociaux

Surtout que le Modular Assessment est encore relativement incompris par les parents, estime l'enseignant. Les points pour ces examens sont stockés au Mauritius Examinations Syndicate et sont ajoutés aux résultats obtenus dans d'autres matières lors du PSAC. Ce système vise à diminuer la pression lors des épreuves de fin de cycle primaire. Or, fait valoir l'instituteur, au mois d'août, dans plusieurs cas, le cursus scolaire pour ces deux matières n'a pas été complété.

«À présent, les parents sont tous connectés. Ils demandent à obtenir des notes, des vidéos et autres outils explicatifs en ligne. Même les élèves préfèrent étudier de cette façon», dit-il. Et d'ajouter que ce sont les parents eux-mêmes qui demandent aux enseignants de proposer de «nouvelles techniques» et de se montrer plus flexibles. «La demande est là, c'est un fait.»

