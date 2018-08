Algérie: La dernière étape de la caravane de beach volley du 29 au 31 août à la plage Si Tarek

Cette manifestation sportive a pour objectifs de promouvoir et consolider la pratique de cette discipline sportive et contribuer à l'animation de la saison estivale, ont souligné les organisateurs. Les deux premières journées prévoient le déroulement des matches éliminatoires, alors que les demi-finales et la finale auront lieu jeudi en fin d'après-midi. En marge de cette dernière étape, un programme de jeux pour enfants et de concours pour jeunes talents seront organisés.

Cette dernière étape, organisée par la ligue de volley-ball de la wilaya en collaboration avec la DJS d'Oran, s'inscrit dans le cadre de l'animation du littoral oranais. Elle verra la participation des 12 meilleures paires masculines, issues de plusieurs clubs de la wilaya d'Oran. Quatre étapes qui se sont déroulées depuis le mois de juin avec des tournois de street volley, disputés au centre-ville d'Oran durant les soirées de ramadhan et de beach volley, lancés à partir de la plage Si Tarek, pour sillonner les plages d'Aïn El Turck, Les Andalouses et enfin de retour à la plage de Si Tarek.

