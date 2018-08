Congo-Kinshasa: Liste des candidats à la présidentielle - La CENI sous haute surveillance de l'UDPS et du MLC

Des millions de Congolaises et Congolais attendent, avec impatience, de connaître les listes provisoires des candidats aux élections présidentielle et législatives nationales du 23 décembre 2018, que la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), a promis rendre publiques ce vendredi 24 août 2018.

Point n'est besoin de souligner que l'attention de tous se focalise sur les 25 présidentiables en attente de la confirmation de la validation de leurs dossiers déposés au siège de la centrale électorale.

On signale à cet effet que Corneille Nangaa et ses collaborateurs ont démarré, hier jeudi, l'examen desdits dossiers, en vue de décider de leur conformité ou non aux critères d'éligibilité définis dans la Loi électorale.

Mais avant que la CENI ne dévoile les noms des « nominés », la fièvre monte de façon vertigineuse dans les rangs des cadres et militants de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) comme de ceux du MLC (Mouvement de Libération du Congo). Et pour cause?

Des rumeurs de plus en plus persistantes, qui donnent l'air d'être le résultat des « fuites » volontaires en provenance de la CENI, font état de l'invalidation de certains candidats de l'Opposition, spécialement Félix Tshisekedi (UDPS et Alliés) et Jean-Pierre (MLC et Alliés).

Elles installent d'autant la psychose d'un projet des règlements des comptes qu'au moment où, des instructions officielles émanant du ministre de la Justice, invitaient la centrale électorale à invalider les candidats à la double nationalité dont les listes lui étaient envoyées par les « services compétents ».

Dans ce cafouillage, Félix Tshisekedi serait donné porteur d' fausse identité sur fond de la prétendue inversion de son nom, Tshilombo, contre son post-nom, Tshisekedi, mais aussi de documents académiques dont la traçabilité poserait problème et d' nationalité étrangère. Ces trois « péchés » réunis concourraient à inéligibilité.

Quant à Jean-Pierre Bemba, des juristes de la famille du Chef de l'Etat l'estiment non éligible au motif qu'il a condamné à une année de prison dans l'affaire de subornation témoins à la CPI (Cour Pénale Internationale) et qu'il serait, aussi, porteur d'une nationalité étrangère. En dépit de la attendue en appel au niveau de cette juridiction internationale, les « juges » congolais de Bemba soutiennent que son sort est scellé.

D'où, tous les regards sont tournés vers la CENI ( Electorale Indépendante), pour démontrer, à l'opinion tant qu'internationale, son indépendance vis-à-vis du pouvoir en place sa neutralité dans le traitement des dossier de tous les candidats, la magistrature suprême comme à la députation nationale. C'est à véritable test de maturité et de responsabilité que sont soumis, présentement, Corneille Nangaa et les membres de son staff.