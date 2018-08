Congo-Kinshasa: Coupe super champion de Kinshasa - JSK arrache le trophée 2018

Le club entraîné par le technicien congolais, Zico Kiadivila, s'est adjugé le trophée de l'édition 2018, au stade Tata-Raphaël, en battant en finale par un but à zéro, le 22 août, l'AS Les Aiglons, nouvellement promu au championnat de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin).

L'unique but de la partie a été inscrit par Jephté Kitambala, au temps additionnel (90+2e mn). Son quatrième but au cours de cette compétition qui a réuni les clubs vainqueurs des championnats des Ententes urbaines de football de Kinshasa (Eufkin) et l'équipe championne de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin), qui n'était autre que la la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK).

Pour Zico Kiadivila, la partie a été difficile mais à la fin, grâce à l'expérience et au respect des consignes, ses joueurs n'ont pas lâché jusqu'à l'obtention de ce but victorieux. « Aussi longtemps que l'arbitre de la partie n'a pas encore sifflé la fin du match, il faut y croire, c'est ce que j'ai inculqué à mes joueurs et ils ont marqué dans les derniers instants de la partie », a-t-il déclaré à la fin du match.

Pour l'entraîneur Raoul Mutufuila des Aiglons, son équipe a montré de belles choses devant le finaliste malheureux de la Coupe du Congo de football et le champion de l'Epfkin. Ce match, a-t-il dit, entre dans le cadre de la préparation du championnat de l'Epfkin que vont disputer, pour la première fois, Les Aiglons. « Nous allons d'abord jouer le maintien à l'Epfkin. Nous restons modestes avant d'aller chercher le titre », a déclaré l'ancien joueur de l'AS V.Club converti depuis plusieurs années en entraîneur de football.

Le président Désiré Bonina de la Ligue de football de Kinshasa (Lifkin) - instance organisatrice de cette compétition- a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de ce tournoi aussi bien sur le plan technique que sur sécuritaire. «L'organisation de la coupe Super Champion consacre la fin de la saison passée et annonce l'ouverture officielle de la saison sportive 2018-2019. Bien plus, ce tournoi nous permet de jauger le niveau des arbitres proposés à l'Epfkin par les Ententes urbaines de football de Kinshasa afin de les intégrer ou pas à l'Epfkin », a-t-il laissé entendre.