Ile Maurice: Meurtre de Deonarain Koonjul - «Tou létan nou'nn ésey met Alvino lor drwa sémin»

«Momem mo enn orfélin, mo koné ki été sa péna mama ek papa. Mo inn saryé Alvino partou ar mwa. Mo get li kouma mo prop zanfan, zis pou li pa gagn mové frékantasion ek pas so lazourné lor sémin», déclare le trentenaire. «Même s'il n'y avait pas de travail, je l'emmenais avec moi et je lui donnais un peu d'argent afin qu'il puisse se débrouiller pour ne pas commettre de délit», poursuit-il.

Ils sont «bouleversés» et «accablés». Les proches de Jean Alvino Agathe, principal suspect du meurtre de Deonarain Koonjul, 85 ans, survenu lundi, déplorent le fait qu'un tel drame ait pu se produire. Et présentent leurs condo- léances à la famille endeuillée. «Tou létan nou'nn ésey met li dan drwa sémin. Mé li'nn mank lafeksion enn mama», confie l'une des tantes de l'accusé.

