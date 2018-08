Madagascar: Jean Razafindravonona - Vers la libération de l'ancien ministre

HCJ. La Décision de considérer « qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, la Constitution est la norme suprême et s'impose à tous les autres actes juridiques, dont ceux de valeur législative ; que la procédure engagée devant la Chaîne Pénale Anti-Corruption et le Pôle Anti-Corruption d'Antananarivo à l'encontre de sieur Razafindravonona Jean, est contraire aux dispositions de l'article 133 de la Constitution ». Une manière de dire que la juridiction compétente pour juger l'ex- Grand Argentier est la HCJ qui est désormais en place. En tout cas, Jean Razafindravonona ne serait pas le seul à y être traduit car bon nombre de futurs anciens Ceci et/ou ex-Cela risquent de pas y échapper au lendemain des élections.

Selon l'article premier de ladite Décision, « La procédure engagée devant la Chaîne Pénale Anti-Corruption et le Pôle Anti-Corruption d'Antananarivo à l'encontre de sieur Razafindravonona Jean est contraire aux dispositions de l'article 133 de la Constitution ». L'article 2 d'ajouter que « Sieur Razafindravonona Jean, ancien Ministre des Finances et du Budget, est justiciable devant la Haute Cour de Justice pour les faits commis dans l'exercice de ses fonctions de Ministre ». Le mandat de dépôt décerné par une juridiction non compétente devrait donc être levé. Autrement dit, Jean Razafindravonona va recouvrer sa liberté en attendant la reprise de la procédure par la Haute Cour de Justice (HCJ).

Un mois et une dizaine de jours après sa saisine par la Chambre de détention préventive du Pôle anti-corruption, de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'avocat de l'ancien ministre des Finances et du Budget, la HCC a rendu hier sa Décision.

