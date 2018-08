Madagascar: Campagne électorale - Il y a la forme, mais aussi le fond

Certains analystes essaient d'éclairer la population en revenant sur le bilan de ceux qui ont gouverné le pays auparavant. Ils s'appuient sur des documents des institutions internationales. Dans la campagne électorale qui commence, la manière de capter l'attention des électeurs est importante et certains candidats ont une équipe bien rôdée dans ce domaine, mais au-delà de la forme, il y a le fond. Et cela aussi jouera un rôle important auprès des citoyens.

Les candidats qui ont obtenu le quitus de la HCC sont maintenant en train d'organiser leur stratégie. Certains d'entre eux ont déjà fait connaître leurs propositions dans les médias. Les électeurs auront l'occasion de découvrir d'autres projets et analyser leur sérieux. Certes, il n'y a pas encore de véritable débat sur le fond, mais on peut déjà se faire une idée de ce que ces prétendants à la magistrature suprême envisagent de faire pour le pays.

Le corps électoral malgache est tel que l'on ne peut pas prévoir à l'avance ses inclinations. Les rassemblements de foules traduisent certes un certain engouement pour le candidat de passage, mais on ne peut être sûr que le choix des personnes présentes soit déjà déterminé. Cela est vrai pour les deux poids lourds politiques qui ont fait une précampagne effrénée avant tout le monde. Ces derniers ont pu faire miroiter de belles perspectives d'avenir, mais ils n'avaient pas à affronter la contradiction d'adversaires sérieux.

A un mois et demi du début de la campagne électorale, l'horizon politique s'est éclairci. On sait maintenant à quoi s'en tenir sur la qualité des adversaires de cette élection présidentielle. Le premier tour sera très disputé et aucun candidat n'obtiendra une avance lui permettant d'espérer une victoire confortable au second tour. Ceux que l'on considère comme favoris devront jeter toutes leurs forces dans la bataille.

