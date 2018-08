Madagascar: Musique - Dj Chronix sort sa « Makabelle »

Jusqu'ici, le Dj Chronix est un habitué des animations et le « beatmaking » pour des artistes, quant à Yoongs ou Kotobaba, il fait partie de « Jiolambups ». Il a fait ses premiers pas dans la musique en 2005. S'il a commencé par le rap, depuis 2013, il ne se cantonne plus à un seul genre. Vaquant au gré des vents il se laisse embarquer dans plusieurs rythmes.

Les habitués de « Le six » le connaissent déjà. Lui c'est le Dj Chronix qui sort son tout premier titre avec « Yoongs de Jiolambups ». Depuis quelques jours, le titre « Makabelle » inonde les réseaux sociaux. Partagé et relayé à plusieurs reprises, le clip commence à percer sur les « dancefloors » de la capitale. Un clip à l'américaine qui reflète la jeunesse d'aujourd'hui. D'après le jeune homme, « maka » « belle » se traduit littéralement par « prendre par la force et sur un coup de tête ». Le titre parle largement de la vie des jeunes, ces attitudes révoltantes qui choquent mais que l'on ne peut pas cacher pour autant. Composition de Yoongs, l'instrumental a été concocté par le Dj Chronix. Dès cette première collaboration, les deux musiciens se mettent au diapason.

