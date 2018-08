Madagascar: Telma Coupe de Madagascar - Un combat à mort entre Fosa et CNaPS !

Les retrouvailles entre Eric Dadamanga de la CNaPS et Baggio du Fosa s'annoncent houleuses.

La tête d'affiche des quarts de finale de la Telma Coupe de Madagascar mettra aux prises Fosa Juniors à la CNaPS Sport. Ainsi en a décidé le tirage au sort public de cette épreuve qui offre un choc qui aurait pu être la finale. Au Stade Alexandre Rabemananjara qui plus est.

Des quarts de finale très chauds. Au propre comme au figuré avec cette canicule majungaise où va se tenir le duel opposant Fosa Juniors à la CNaPS Sport. Un match encore faut-il le dire au sommet qui va permettre aux deux clubs de montrer ce qu'ils valent réellement.

Ambiance maison. Certes, et au stade Alexandre Rabemananjara, Fosa Juniors aura de solides partisans mais attention car comme elle l'a fait lors de son dernier face-à-face, la CNaPS Sport va venir avec toute une cavalerie capable de remplir plus de la moitié de la tribune sinon juste assez pour créer une bonne ambiance pour que Mika et ses camarades se sentent comme à la maison.

Et si sur le papier les deux formations se valent, la CNaPS Sport partira avec un léger handicap avec la blessure de son buteur maison Kalusha.

Fosa Juniors qui a quelque peu laissé planer des doutes après son match nul contre le FC Vakinankaratra, aura à cœur d'aller chercher la victoire, puisque sa chance en Poule des As est peut-être compromise avec un seul devant les caissiers qui vont recevoir lors de la dernière journée.

Vivement donc samedi pour les amateurs du bon football.

Pour rester à Mahajanga, Elgeco Plus, dos au mur après sa quasi-élimination en Poule des As, n'aura pas droit à l'erreur, dimanche, contre le HZAM Amparafaravola. Et après le départ de l'entraîneur Hery Rabearisoa, on est en droit d'attendre un autre visage de la part de Dino et ses amis.

Heureux FCA. Une chose est toutefois certaine, Amparafa abordera ce match avec le grand sérieux et qu'il n'hésitera pas à saisir toutes les occasions qui se présentent.

Quant aux deux matches de cet après-midi à Mahamasina, on verra bien l'Adema, dès 12h30, poursuivre sa route face au FCA Ilakaka déjà très heureux d'être parvenu à ce stade de la compétition. Mais sait-on jamais car s'il joue comme il l'a fait devant AZ d'Ambositra, il peut arriver à brouiller les cartes.

Dans l'autre match prévu à 14h30, on aura droit à un derby tananarivien. Et si l'histoire est une éternelle répétition, l'USCAR aura fort à faire devant le COSFA connu pour être un grand spécialiste de la coupe. L'issue de la rencontre reste toutefois incertaine car dans leur jardin, on ne pense pas que les gars de la CUA vont se laisser facilement marcher sur les pieds.

Le duel vaut en tout cas le déplacement.