Tunisie: Une réussite...

A vocation sociale et humanitaire, «Trait d'union» des Zarzissiens résidant à Paris est une association très active. Présidée par le jeune Mohamed Ben Amor, elle rend service dans l'encadrement des jeunes Tunisiens sur le territoire français et ne ménage aucun effort pour aider matériellement ceux qui en ont besoin. Profitant de cette période des vacances annuelles de ses membres, elle a organisé un tournoi de volley-ball de plage, à Zarzis.

Le conseil municipal de Zarzis a bien accueilli l'idée. Il a aménagé l'endroit de cet événement, au «stade Maâtig», bien connu et très prisé, sur la plage municipale, non loin de la corniche. Il y a installé des filets et des projecteurs. Plusieurs équipes ont participé à ce tournoi. Cela a créé une ambiance festive et bon enfant, alliant sport, animation et divertissement. Une première édition qui a drainé une grande foule et un nombre considérable d'estivants tunisiens et étrangers des deux sexes et de tout âge, et ce, en dépit de la fête de l'Aïd.