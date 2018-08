Tunisie: Les professionnels au grand jour du numérique

L'Agence tunisienne de promotion des investissemerts extérieurs (Fipa Tunisia) sera présente à la 6e édition du salon « Grand Est Numérique GEN2018 » qui se tiendra les 13 et 14 septembre 2018 au Centre des Congrès Robert Schuman de Metz. Les professionnels peuvent visiter son stand N° D6. Un séminaire sur le secteur du numérique en Tunisie sera organisé en marge de ce salon, et ce, le jeudi 13 septembre de 15h à 16h00. GEN est l'événement incontournable pour tous les professionnels qui s'intéressant au monde numérique.

Les entreprises tunisiennes et étrangères qui souhaitent participer au salon peuvent bénéficier de codes d'accès gratuits. Pour participer, il suffit d'envoyer une demande par email à l'adresse: fipa.paris@investintunisia-org.fr

Rencontrer des partenaires étrangers

Devenu un événement incontournable pour tous les professionnels s'intéressant au numérique dans le Grand Est, au Luxembourg et ailleurs, la 6e édition de GEN se déroulera les 13 et 14 septembre autour des thèmes Business & Tech. Des conférences, des tables rondes, des ateliers, un village de startups sont prévus au programme. Les professionnels s'intéressant au numérique peuvent recontrer leurs partenaires étrangers opérant dans ce secteur prometteur et mettre en avant leurs propres compétences. Le tout dans un cadre détendu, dans une région où l'écosystème numérique est en ébullition permanente.

La séquence inaugurale sera consacrée au 1er événement business de la rentrée dans un nouveau lieu d'exception, à savoir le Congrès Robert Schuman de Metz. Les organisateurs ont mis à la disposition des professionnels deux espaces d'exposition sur 4.300 m². Cette année, 3000 visiteurs sont attendus! GEN est un événement business à destination des cadres, décideurs, dirigeants d'entreprise et des institutions du territoire tous secteurs confondus, des professionnels, experts et acteurs du numérique, des étudiants, créatifs et actifs, qui sont les professionnels de demain.