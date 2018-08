Tunisie: Des ambitions à la hausse

Au milieu du terrain, l'ex-Espérantiste Khemaïes Maâouani, qui a fait ses preuves -- curieuse coïncidence -- dans les rangs de l'équipe du bassin minier, l'adversaire d'aujourd'hui, sera titularisé d'emblée aux côtés du vétéran Ahmed Mida et de Moses Orkoma qui reprendra son poste dans ce compartiment clé comme demi défensif après avoir été utilisé comme joker sur le flanc gauche de la défense suite à la blessure de Houssem Haj Mabrouk.

Ce trio constituera une bonne ligne médiane entre une arrière-garde plus robuste et plus musclée et une ligne avant qui a gardé pratiquement tous ses meilleurs pions comme Khaled Gharsallaoui, Alaeddine Gmach, Isaka Abudo et qui a été renforcée par l'ex-fer de lance du «Carrelage» Lamjed Ameur et l'attaquant buteur Jilani Abdesslem qui a évolué avec ce même adversaire du jour, l'ESM, et avec l'UST.

Deux renforts de poids qui feront du SG une équipe à craindre sur le plan offensif et qui laissent à espérer que ce club retrouvera son cachet et son visage séduisants montrés dans sa première participation africaine lors de la saison 2016/2017 et qu'il a malheureusement perdus l'an passé.

Le vrai défi pour Walid Chettaoui, c'est de rendre au SG sa flamme et sa réputation d'équipe qui a son mot à dire dans le championnat et qui joue pour une place dans le haut du peloton et pas dans le bas comme la saison passée pour assurer son maintien sur le fil.