Tunisie: Un sport ultra-tendance

Il suffit de voir le nombre d'hommes et de femmes, les «runners», comme on les appelle, qui s'achètent des chaussures de course et une tenue de sport, se rencontrent pour participer aux événements et marathons organisés pour comprendre que ce sport est devenu depuis peu une vraie tendance qui attire de plus en plus d'adhérents.

Destiné à tous les âges, ses avantages sont très nombreux. A commencer par ses effets positifs sur la psychologie de l'individu, puisque cette activité sportive répond à un mode de vie urbain en favorisant les activités physiques en plein air.

Un autre atout, ce sport a un effet socialisant, car on peut rencontrer plusieurs personnes pour partager cette passion, on peut courir avec des amis, des collègues...

Sans parler évidemment de ses bienfaits sur la santé. Pratiqué au moins une fois par semaine, ce sport permet d'avoir tout d'abord une santé mentale plus saine et une santé physique plus renforcée. Selon certaines études, le running réduit les effets de l'asthme, le diabète et l'hypertension...

Mehdi Mersni, athlète professionnel, nous parle de ce sport en Tunisie, de ses débuts et de son évolution : «En Tunisie, les groupes de runners ont commencé a apparaître il y a quelques années. Au début, il s'agissait juste de groupe de coureurs du dimanche qui se rencontraient dans un parcours de santé ou dans un parc et qui font une sortie ensemble».

Le jeune athlète nous explique que, peu à peu, le phénomène a pris de l'ampleur avec l'arrivée de Facebook, qui a permis de créer de larges communautés de runners. Des astuces aux événements, en passant par le partage de photos aguicheuses, tout était partagé sur les réseaux sociaux.

«Parmi ces groupes, on cite «Les joggeurs de Tunis» et le «Running Club Tunis RCT», note Mehdi Mersni. D'ailleurs, ce dernier est un exemple bien connu.

Il est devenu récemment une association affiliée à la Fédération tunisienne d'athlétisme». Il ajoute que le running est devenu dès lors une tendance. Depuis, plusieurs autres régions ont créé des groupes similaires, à l'instar de «Run in Mahdia», «Run in Monastir» ou «Run in Sousse».

«Par conséquent, le nombre de coureurs au départ des courses publiques, trails et marathons a ostensiblement augmenté», précise encore notre athlète. Le seul hic, déplore Mehdi, est que ces groupes ou clubs ne disposent pas de système de coaching ou d'un programme précis.

Quel rôle pour les nouvelles technologies ?

Nul ne peut ignorer qu'avec l'apparition de cette activité sportive, un bon nombre d'applications développées autour du running ont fait aussi leur apparition, car grâce à ces applications, le runner peut calculer le nombre de kilomètres parcourus, la fréquence cardiaque, la longueur de la foulée, etc.

A travers ces nouvelles technologies et les commodités d'un smartphone, on peut aussi partager des photos sur les réseaux sociaux : la dernière course, la dernière participation à un marathon, ou la photo de sa dernière paire de baskets achetée...

Bref, faire du running, c'est ultra-tendance aujourd'hui. Cette nouvelle culture qui attire de plus en plus les jeunes et fascine ceux qui la pratiquent s'avère être aussi une occasion et un bon moyen pour rencontrer réellement des gens, vivre une aventure unique et partager virtuellement sa passion, ses projets, ses astuces et conseils en tant que runner sur les réseaux sociaux. Une vraie expérience à essayer et une aventure à vivre !