Tunisie: Attaquant-buteur

Au fait, il ne peut y avoir de grande équipe sans un ou deux joueurs capables de marquer. Beaucoup en souffrent aujourd'hui. On pourrait prendre l'exemple de clubs de renommée qui, même avec un système bien rodé et des joueurs de bon niveau, ont cessé subitement d'être de grandes équipes, parce qu'il leur avait manqué, et il leur manque toujours un buteur de métier.

Qu'on se le dise : les qualités requises pour un buteur restent les mêmes. Il faut de la présence devant les buts, du sang-froid, sentir les actions pour bien anticiper, savoir se placer là où la balle doit arriver. Ce sont des qualités innées, auxquelles s'ajoutent bien sûr d'autres qui se travaillent...

Il y a des équipes qui ont fortement profité de la présence, souvent rarissime, des attaquants de métier, en leur demandant notamment d'accomplir ce qu'ils savent faire le mieux. Certes, de joueurs «sacrifiés» dans des postes qui ne sont pas ceux de leur prédilection, peuvent offrir des solutions, mais il serait dommage de les utiliser à contre-emploi.

On peut se dire aussi que d'autres équipes n'auraient pas gagné des titres et tout ce qu'elles avaient réussi à gagner sans l'apport de certains joueurs au profil bien déterminé. A quelques éléments près, toutes les équipes qui sont allées loin dans les différentes compétitions l'ont fait grâce à des attaquants classiques. En grande partie, des avants-centres.

Sur un terrain de jeu, chaque joueur a un rôle à jouer. Le casting est très important. Décisif même. Tous les attaquants savent parfaitement que c'est dans leur performance de buteur qu'ils seront encensés ou critiqués, pas sur le nombre de ballons qu'ils récupéreront, ou les passes qu'ils donneront.

Pourtant, les attaquants qui sont alignés aujourd'hui dans la plupart des équipes sont beaucoup plus sollicités dans la récupération du ballon. Ils sont obligés à courir davantage, à se donner pleinement sur le terrain et le plus souvent à accomplir ce qu'ils ne sont pas censés faire.

Cela nous amène à nous interroger sur le rôle de l'attaquant-buteur du football moderne. Sur ses prérogatives et ses exigences. Malheureusement, cela ne se fait plus comme avant. Les entraînements et les consignes sont devenus plus tactiques et on travaille surtout les approches défensives plutôt qu'offensives.

On a ainsi tendance à demander de plus en plus souvent aux attaquants de participer au travail défensif. Mais il faut se rendre compte qu'en faisant cela, on risque de les éloigner de leur mission principale qui consiste à marquer des buts en les écartant de la surface adverse et en les fatigant en courant trop derrière le ballon. Le cas de beaucoup d'entraîneurs qui se sont succédé à la tête des équipes tunisiennes et qui, par leurs approches, ont été à l'origine de l'échec de beaucoup d'attaquants qui avaient pourtant les qualités et les dispositions nécessaires pour réussir une bonne carrière.

Beaucoup d'équipes, et certainement aussi de sélections, ont pu réussir sans avoir un très grand avant-centre, mais avec la seule différence que d'autres joueurs ont les dispositions nécessaires pour inscrire des buts. Ces attaquants sont-ils assez proches de ceux utilisés jusque-là et sur lesquels on a pris l'habitude de compter? Les qualités sont presque les mêmes.

A celui qui porte le numéro 9, on continue à demander la même chose. Et sa réussite, aujourd'hui comme hier, devrait se mesurer aux nombres de buts qu'il aura inscrits, et certainement pas au nombre de ballons qu'il aura récupérés.