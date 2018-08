Tunisie: La ruée vers... le pain

La colère monta cette fois-ci contre les clients servis. Ces derniers continuaient à acheter de grandes quantités de pain, malgré la pénurie, et malgré la colère et l'indignation de ceux qui faisaient la queue. «La moitié de toutes ces quantités va finir, hélas, dans les poubelles !» lança, dépité, un homme qui respectait l'ordre établi.

Nous avons appris, entre-temps, que deux fournées ont déjà été écoulées depuis quatre heures du matin. Verdict inquiétant, il ne reste plus que cinquante baguettes pour près de trente personnes, dont une bonne partie sont d'un certain âge ?!

