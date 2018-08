Tunisie: Ambiance!

Gageons que la sanction, si elle est prise, sera assez encourageante pour inciter les fautifs à faire plus et davantage en leur déliant langues et bras.

Notre football, nous l'avions dit et nous n'hésitons pas à le redire avec véhémence, est en nette perte de vitesse. Il semble qu'il est livré à lui-même et que la cause est complètement perdue. Il est dès cette première journée retourné en haut de cette pente savonneuse sur laquelle il était perché au grand bonheur de ceux qui veulent du mal, non pas seulement pour notre sport, mais aussi pour notre pays.

Ni les promesses qui se veulent de simples flatteries aux ego excentriques, ni les gesticulations qui sont de simples effets d'annonce n'y changeront rien. Ce corps malade exige des actes et une rigueur qui ne reculent devant rien. Comble d'ironie. La fédération vient de tendre la perche pour sauver une situation bien compromise et le MJS a entrouvert la porte à l'entrée du public sans fixer de conditions.

Ce genre d'agissements est de nature à tout remettre en question. Ces troubles, que le reste du monde regarde, donne une idée des conditions dans lesquelles se déroulent nos compétitions sportives.

Nous attendons la suite à donner à cette ouverture de saison, pardon à cette ouverture des hostilités.

Faute de bilan, d'analyse et de dispositions à prendre, on nous offre les querelles de clochers que se livrent la tutelle et la FTF. Oubliés les problèmes à propos desquels les responsables directs et indirects de la campagne de Russie se sont entredéchirés. L'épisode entraîneur national passé avec plus ou moins de succès, c'est le retour au calme.

Du n'importe quoi, car ce genre d'agissements ne peut provenir que de personnes en mal d'autorité, qui n'ont rien à faire et qui tiennent à démontrer qu'elles possèdent l'autorité. Une autorité dévastatrice, étant donné qu'elle permet de porter atteinte aux fondamentaux. Mais lorsque chacun ignore son rôle, ce pourquoi et de quoi il est responsable, et qu'il se permet en se prévalant de cette autorité d'empiéter sur les plates-bandes des autres, nous ne pouvons que craindre le pire.

Cela s'annonce bien. L'ambiance est propice pour engager la relance !