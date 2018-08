Tunisie: Des projets pour un meilleur service social

De tels projets permettent d'offrir des services ou des produits de qualité qu'il n'est pas possible de réaliser par les secteurs public et privé. En fait, l'économie sociale et solidaire permet à un groupe de personnes de s'associer en regroupant leurs fonds en vue de créer une entreprises pour partager ses bénéfices, une fois entrée en fonction.

Les entreprise opérant dans ce type d'économie depuis des décennies, déjà, doivent se développer pour combler les lacunes laissées par la crise du système de protection sociale et faire face aux contraintes sociales et économiques tout en tirant profit des opportunités offertes.

Partager les fruits de la croissance

A noter qu'une demande sociale de plus en plus forte, non satisfaite par les deux secteurs public et privé, est constatée. Avec des taux de croissance atteignant les 5 %, certains pays ont encouragé la création de projets sociaux et solidaires en impliquant notamment les jeunes et les femmes et certaines zones géographiques, à savoir les régions de l'intérieur, qui étaient exclues par le passé des fruits de la croissance.

Cependant, la Tunisie a connu une faible croissance depuis le bouleversement politique de janvier 2011. Pire, les disparités régionales et les vulnérabilités sociales se sont accentuées.

Aujourd'hui, le pays est confronté à des difficultés économiques et sociales faiblement maîtrisées et à une forte demande sociale.

D'où la prolifération de la délinquance, l'isolement des personnes âgées, l'insuffisance des structures d'accueil pour la petite enfance, l'échec scolaire, la dégradation de l'environnement, le nombre croissant de «nouveaux pauvres», la précarité des zones rurales désertées, le manque de qualification et de réinsertion professionnelle des personnes marginalisées sur le marché du travail et le faible taux de réhabilitation économique des quartiers urbains déshérités. Les entreprises sociales et solidaires sont aptes à intervenir dans tous ces domaines pour apporter la réponse adéquate.

Vulnérabilités sociales

Les difficultés qu'éprouvent encore les secteurs, public et privé, constituent une bonne raison pour développer l'économie solidaire et sociale, dont le rôle est important pour les citoyens. Depuis janvier 2011, les problèmes du chômage et des vulnérabilités sociales deviennent de plus en plus aigus.

Les services publics se dégradent et les ressources publiques se réduisent comme peau de chagrin. L'Etat n'est plus en mesure de gérer tous les services. Entre 2011 et 2016, le secteur public a procédé, pour amortir les revendications sociales, à des recrutements massifs.

Avec 650.000 fonctionnaires dans l'administration publique pour une population d'environ 11 millions d'habitants, l'Etat ne peut plus recruter. L'appareil administratif est de plus en plus bureaucratique. Heureusement, dans le cadre des réformes engagées, il a été décidé d'alléger l'effectif administratif par le départ volontaire et la retraite anticipée.

La résistance aux changements et le manque d'initiative deviennent coûteux et entravent la performance de l'action publique. D'où l'importance de l'économie solidaire et sociale qui marque le passage de l'action publique d'une politique d'assistanat vers une politique de participation et de responsabilisation citoyenne, où chaque citoyen aura sa place et sera acteur du changement économique et social.

C'est une économie où le citoyen peut investir tous les espaces et favoriser, démocratiquement, une croissance durable, une prospérité équitablement partagée et davantage de justice économique et sociale.

Au lieu de se contenter de revendiquer l'emploi dans le secteur public et des investissements privés dans les régions de l'intérieur, les citoyens prennent leur responsabilité en main pour créer leur propre richesse à travers des entités démocratiques d'utilité sociale.

Le rôle des pouvoirs publics est de mettre en place les assises du secteur et de favoriser les conditions de sa croissance. L'Etat, détenteur de l'ordre public et de la planification des politiques publiques, est chargé de définir et d'appliquer les règles du jeu et d'en assurer le respect.