Tunisie: Comment réduire sa facture d'énergie

Le mode sommeil à activer précisément au moment d'aller se coucher permet au climatiseur de fonctionner au ralenti et à moindres frais. Et cela, durant de nombreuses heures d'affilée, entre huit et dix, comme l'exige le long repos dans les bras de Morphée jusqu'au réveil.

Il semblerait que ce mode de fonctionnement du climatiseur ne soit pas au goût des familles tunisiennes qui ignorent souvent son existence ! Certaines personnes trouvent ce mode inconfortable et pas assez rafraîchissant.

Ahmed, étudiant, habitant encore chez ses parents, désavoue carrément celui-ci : «La nuit, j'ai besoin d'une température très basse car mon corps ne supporte pas la chaleur que je ressens très vite jusqu'à l'étouffement». Dormir à une température intelligente et donc plus économique est le cadet de ses soucis assurément, vu que ce sont ses parents qui paient.

C'est aux parents de mettre le holà aux dépassements de leur progéniture en adoptant un comportement raisonnable. Hormis cela, il est nécessaire d'adopter une démarche plus consciente et responsable durant la journée en régulant la température de la maison à un degré suffisant et le moins bas possible pour ne pas se retrouver avec une note d'électricité salée.

Il est généralement admis qu'en période de chaleur la température de vingt-sept ou vingt-six degrés est suffisante pour offrir de l'air frais au foyer.

Il n'est pas recommandé de baisser plus bas le niveau de fraîcheur, même si le climatiseur le permet jusqu'à dix-huit degrés. Une fraîcheur maximale inappropriée à la chaleur enregistrée ou ressentie localement peut très vite faire grimper le total de vos factures d'énergie.

L'été touche à sa fin et durant le mois de septembre de nombreuses familles tunisiennes devraient songer à freiner ou interrompre l'usage du climatiseur pour contrôler la facture énergétique du domicile.

Avec l'arrivée de nombreuses dépenses liées au coût de la rentrée scolaire au sortir des fêtes religieuses, il serait de bon ton de faire preuve de raison et de mieux jongler entre les interminables dépenses dont le père de famille ne voit pas la fin.

Sur la Toile, une caricature du père flottant sur une perche au-dessus de l'eau tel un équilibriste avec à sa gauche son enfant et à sa droite le mouton de l'Aïd parle d'elle-même.