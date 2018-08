Tunisie: La sélection en stage...

Pour la nouvelle saison, l'ESSahel a opté pour une transition qui devait avoir lieu depuis deux saisons.

Une transition choisie avec justement un nouveau staff et un rajeunissement de l'effectif saturé. D'abord, les dirigeants étoilés ont confié l'équipe à Nidhal Abdelkrim, qui a déjà dirigé l'équipe en finale de la coupe contre l'ESR. Un entraîneur connaisseur et qui a un bon «background» en basket avec de longues années comme entraîneur, mais aussi comme directeur technique.

Le nouvel entraîneur étoilé sera assisté par Maher Bokri, alors que Nebil Hattab conserve son poste de directeur technique. Côté effectif, les changements sont significatifs. Des joueurs de métier sont partis comme Kenioua (jugé coûteux pour les dirigeants), Selimène, Sayeh et les joueurs étrangers.

Côté arrivées, l'ESS a ciblé ses recrutements en misant sur de jeunes joueurs à l'image de Racile, Hajri, ainsi que Ajmi. On parle encore d'autres recrutements de jeunes joueurs et aussi de joueurs étrangers. Abdelkrim pourra toujours compter sur des joueurs d'expérience pour assurer la transition, à l'image de Mouhli, Braâ ou Naddari.

Une nouvelle équipe naît à l'ESS, et cela ne veut pas dire qu'elle perd ses chances de jouer les premiers rôles. D'autant que l'ESR opte aussi pour une politique d'austérité avec le départ de Abada et quelques cadres de l'équipe.

USM : Lahiani part

Beaucoup de problèmes au sein de la section basket qui vient de sortir une grande saison. A l'image des problèmes qui touchent le comité directeur du club. Les Monastiriens perdent deux éléments. Bechir H'didane et Firas Lahiani, parti à Ahly Jeddah.

Côté arrivées, on annonce celle de Mehdi Sayeh, l'ex-joueur de l'ESS qui cherche une équipe où il a plus de temps de jeu. Le Monastiriens, qui ont fait beaucoup de progrès cette année, vont-ils pouvoir se ressaisir et rester parmi les trois clubs favoris comme la saison dernière?