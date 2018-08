Burkina Faso: CSC - Le nouveau Collège prend conseil auprès du président du Faso

C'est pour cela que, dans les jours à venir, nous allons les convier à une rencontre et nous allons discuter sans tabou pour que nous nous comprenions. Nous sommes tous des Burkinabè et nous devons toujours nous asseoir pour parler afin de trouver les meilleures solutions pour le bon fonctionnement de nos institutions », a fait savoir Mathias Tankoano.

Interrogé sur la question, le président a soutenu que ces tensions sont inhérentes à l'évolution de toute institution, de toute structure, et ne visaient pas à remettre en cause le début du fonctionnement de l'institution.

Ce dernier est déjà à pied d'œuvre pour non seulement écouter le personnel, mais aussi faire l'état de l'existant et formuler des recommandations. Car, de l'avis du président, le CSC dispose d'un plan qui va de 2017 à 2021, dans lequel se trouvent des axes sur lesquels il faut travailler.

Selon lui, le CSC traverse des moments de turbulences, et pour que la nouvelle équipe travaille dans la sérénité, il faut l'accompagnement non seulement du chef de l'Etat, mais également celui de l'Exécutif. « Vous n'ignorez pas la situation que le CSC traverse.

« Le président du Faso, de par la Constitution, est le garant du bon fonctionnement des Institutions républicaines. Et le CSC en étant une, il était de bon aloi de venir solliciter son accompagnement, ses conseils et ses orientations pour que nous puissions placer le CSC dans le concert des Institutions républicaines et surtout accomplir notre mission pour le plus grand bonheur du peuple et surtout de la démocratie burkinabè », a déclaré le président du CSC, Mathias Tankoano, à l'issue de l'audience.

Le tout nouveau Collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication (CSC), avec à sa tête le président, Mathias Tankoano, a été reçu hier, 23 août 2018, en audience par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. L'objectif était de présenter les nouveaux conseillers et solliciter les conseils et orientations du chef de l'Etat mais également ceux du gouvernement.

