Tunisie: Une Etoile pimpante et scintillante

Au fait, le coach a-t-il aligné face à la JSK sa meilleure formation du moment? Peut-être, même si le nouvel arrivé dans les rangs étoilés, Firas Belarbi, a été plus discret que face aux Angolais de Primeiro Agosto.

Nous avons même l'impression que Belarbi paraît gêné avec Iheb Msakni à ses côtés, ce qui l'oblige parfois à se déplacer sur le côté droit. Toutefois, l'Etoile a gagné un joueur adroit dans l'exécution des balles arrêtées.

Belarbi a été, en effet, à l'origine du second but de son équipe marqué par Msakni. Cela prouve que le départ de Hamza Lahmar a été comblé, ce dernier était, on se souvient, redoutable sur les coups francs.

Le casse-tête de Chiheb Ellili se verra le jour où Yacine Chikhaoui sera opérationnel et en condition de prêter main-forte à ses coéquipiers. La concurrence s'annonce rude par conséquent. Qui fera les frais du retour de Chikhaoui? C'est au coach de décider, même si la décision sera difficile à prendre.

Les deux points positifs aperçus face à la JSK sont le retour en forme de Brigui et la prestation de Maher Hannachi et Karim Awadhi, les deux nouvelles recrues étoilées.

Fortement contesté la saison écoulée, Brigui semble être revenu à la raison. C'est un joueur qui a des qualités qu'il peut mettre au profit de l'Etoile. Quant à Hannachi et Awadhi, ils sont en train d'apporter d'ores et déjà le plus escompté.

Hannachi est un joueur polyvalent qui a sans doute fait oublier Naguez. N'a-t-il pas été derrière le troisième but de l'ESS et le second de Chermiti?

Il peut en outre évoluer à l'entrejeu pour donner une solution supplémentaire à son entraîneur. Karim Awadhi est le complément idéal de Ben Amor. Il ne triche pas et ne rechigne pas à l'effort, tout comme Hannachi d'ailleurs. L'Etoile a bien vu en enrôlant ce tandem.

Elle doit maintenant savoir profiter d'un bon calendrier.