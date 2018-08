Burkina Faso: Opération de retrait des enfants de la rue - Le Premier ministre donné sa contribution

La ministre rassure que lors des entretiens avec les parents, ces derniers ont été sensibilisés et mis devant leur responsabilité dans la gestion du problème des enfants en situation de rue. Elle indique que la loi indique que les parents doivent protéger les enfants et des sanctions sont prévues contre les parents qui font entrave à la loi.

Dans le répertoire de données, 654 enfants sont enregistrés selon la ministre qui précise que leur milieu de vie est connu et les services du ministère pourront aller les chercher, au fur et à mesure, le moment venu.

Elle pense qu'il faut d'abord stabiliser ces enfants en situation de rue avec l'aide des experts, scolariser cette année ceux qui doivent aller à l'école, ramener ceux qui peuvent intégrer leurs familles, les scolariser et les suivre. Ceux qui ne peuvent pas aller chez eux en famille iront à l'école et resteront au Centre d'accueil, à entendre la ministre Laurence Marschal Ilboudo.

A ceux qui demandent aux autorités d'envoyer les « enfants retirés de la rue » vite à l'école ou en formation, la ministre en charge de la solidarité nationale et de la famille indique que ce n'est pas sûr que si on les y envoyait ils vont rester. « Ils ont quitté chez eux pour une cause et tant que cette cause n'est pas résolue ils vont repartir », souligne la ministre.

