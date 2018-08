Burkina Faso: Pénurie d'eau à Banfora - La situation se complique

Du côté du CHR où l'eau est beaucoup utilisée, le DG, Désiré Ky, confie que la situation devient de plus en plus intenable. A l'entendre, les agents de santé peuvent avoir tendance à économiser le peu d'eau qui est mis à leur disposition, mais cela comporte des risques. « Nous n'arrivons pas à faire fonctionner notre buanderie et bien d'autres unités.

Comme si la souffrance de la population ne leur disait rien, voilà que des spéculateurs veulent profiter de la situation. Des femmes qui sont parvenues à avoir quelques seaux d'eau que l'ONEA fait venir de Bobo, Niangoloko et Sindou et qu'il s'échine à distribuer à longueur de journée, vendent cette eau.

