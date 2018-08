Tunisie: De plausibles passerelles entre le normal et le paranormal

L'ouvrage est ainsi une suite de neuf passerelles où l'auteur nous place, dans un premier temps, sur le bord trivial de la vie de tous les jours (ou presque) pour nous faire suivre des personnages très facilement identifiables, portant des traits que nous observons tous les jours chez des gens "normaux".

Dans un second temps, il place ces personnages dans une situation accidentelle, un déclic, un événement encore dans la normalité. C'est la passerelle. Enfin, il nous conduit à l'autre bord où nous assistons, le cœur battant de plus en plus fort, à une montée en épingle du piège, le plus souvent mortel, qui se referme lentement mais sûrement sur ces héros improbables.

Mais ce n'est pas fini, puisque cette dernière partie est travaillée par Atef Attia avec un raffinement consommé de ressacs entre espoir et désespoir, un contraste entre l'attachement de chacun de ces "héros" à en découdre et la domination inéluctable de l'adversaire.

Des personnages le plus souvent admirables de combativité, de créativité, d'audace, de patience, qui se démènent malgré les blessures de toutes sortes ; corporelles, psychiques, spirituelles, qui font très mal et qui invitent irrésistiblement à l'acceptation de l'anéantissement.

Des blessures qui sont parfois tangibles, du sang, des larmes, des lacérations ; mais qui se manifestent d'autres fois par des voies et des voix intérieures.

En vérité, dans certaines de ces nouvelles, l'ennemi "paranormal" n'est pas en face, ne tient pas les personnages en joue, mais bien à l'intérieur, au plus profond du moi lacéré de doutes, d'angoisses et d'impuissance.

D'autres fois encore, et c'est peut-être le plus terrible, est juste d'être certain que le pire ennemi mortel n'est autre que celui qui nous observe avec la même expression, avec les mêmes traits, dans le miroir où nous nous regardons.

Une impression que l'auteur choisit de fignoler aux moments les plus critiques par des "techniques" appelant le cauchemardesque et la dépersonnalisation, comme si on était là, assistant à ce qui nous arrive sans rien pouvoir y faire, complètement désarmés, totalement désemparés.

Le doute, l'oubli, l'enfer...

L'auteur joue de la sorte sur la structure de chaque nouvelle pour alterner le chaud et le froid, pour donner un effet d'oscillation qui se poursuit tout au long de l'ouvrage, nous prenant souvent par surprise.

Parfois, on comprend dès le début que c'est fini et on se met à lutter contre l'envie de cesser la lecture, juste pour faire le raccourci des passages difficiles. Le plus souvent, on ne peut saisir la conclusion qu'aux dernières lignes.

On apprend beaucoup sur le genre de l'ouvrage quand on cogite tranquillement sur les fins des neuf contes obscurément fantastiques de Atef Attia.

Il nous plonge ainsi dans le doute pour la toute première en concluant que tout cela allait "peut-être" s'arranger finalement, dans le néant pour la seconde où le personnage emmena ses interrogations en enfer, ensuite dans l'oubli quand le protagoniste explosa alors que personne n'y faisait vraiment attention, puis dans un faux optimisme pour un rescapé d'holocauste, ensuite dans l'incrédulité pour une affaire de cerveau grillé, puis dans la tristesse quand il nous parla d'une mère dont la seule corde sensible était son amour pour son défunt fils, ensuite dans l'horreur pure et simple quand les flammes emportèrent le personnage, puis dans l'habitation et la totale dépendance quand l'une de ses héroïnes se dévoua corps et âme à sa déesse et, enfin, dans la mutation quand le personnage se découvrit deux antennes sur le front.

Sortie de route, Paranoïa, Ce n'est pas le droïde que vous cherchez, Asphalt Blues, Je suis Nolan Reade, Un accouchement dans la douleur, Last show down at dead man's end, Le jour de la salamandre et La sentinelle, sont neuf nouvelles «noires», manière E.A.Poe à lire avec curiosité, si vous aimez le genre ou si ce n'est pas du tout votre tasse de thé, simplement parce que tout cela vous ouvre en fin de compte la plus précieuse des portes : celle du combat livré pour la vie quelle que soit l'adversité, y compris celui qui dépasse notre condition d'êtres mortels.