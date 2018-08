Togo: Son de cloche divergent entre Kissi et Dupuy !

Il n'est pas question de brouille ni de bisbille mais bien de point de vue des deux acteurs politiques dont les partis sont membres de la Coalition des 14 partis de l'opposition togolaise.

Alors que le Secrétaire à l'information de l'ANC, Eric Dupuy, 24 heures plus tôt indiquait qu'il sera « difficilement gérable » d'aller aux législatives ensemble avec les 14 partis de la Coalition, appelant donc à voir les problèmes qu'il y a eu par le passé avec le CST ou encore la Coalition Arc-En-Ciel, Jean Kissi du CAR, pour sa part, a une appréciation de la chose.

« La coalition ne peut aborder cette élection que dans une dynamique unitaire. On ne peut pas faire tout ça et aller s'insulter devant UNIR ». C'est bien là l'analyse du Secrétaire national du parti de Me Yawovi Agboyibo, qui intervenait chez nos confrères de Victoire Fm.

En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas encore là puisque la Coalition est toujours en lutte pour faire respecter fidèlement la feuille de route de la CEDEAO et compte voir la CENI être reformée et que le fichier électoral soit révisé.

Parlant de cette CENI, Jean Kissi, la qualifie pour le moment et dans sa composition actuelle de « machine à coup d'Etat électoral de UNIR ».