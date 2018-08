Togo: Une source proche du président national de l'UFC infirme l'information

A tout prendre, après Pascal Bodjona, l'ancien ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et ancien directeur de cabinet de la présidence, à nouveau consulté il y a de cela quelques jours, par le co-facilitateur Ghanéen, le Président Nana Akufo-Addo, il n'y aura pas de rencontre entre Nana Akufo-Addo et Gilchrist Olympio, sur les propositions de sorties de crise au Togo. Du moins, pour ce vendredi 24 Août 2018.

Cette source qui vient infirmer cette nouvelle, dit « savoir de quoi elle parle », avant de marteler formellement, « je ne confirme pas ». Et de poursuivre, "le président national n'est même pas à Accra actuellement. Il est bel et bien présentement à Lomé".

