Pour ce qui est de la rareté du pain depuis la veille de l'Aïd et jusqu'au deuxième jour, le représentant de la direction du commerce a fait savoir qu'Alger "enregistre 661 boulangeries dont 513 unités ont été mobilisées, soit 77,61 %, estimant que le pain était "disponible", notamment avec le "renforcement des boulangeries par 10 points de vente relevant de la boulangerie industrielle d'El Khroub (Constantine) qui a "assuré l'approvisionnement" à travers les grandes places relevant des communes de Dar El Beida (en face l'APC), El Harrach (place centrale), Kouba (place de l'APC), Bab El Oued (place des trois horloges), Alger centre (Grande poste), Sidi M'hamed (1er mai face au siège de l'UGTA), Chéraga et El Biar (place Kennedy) et Bir Touta (place de la commune). Les points de vente du pain resteront ouverts pendant 6 jours, du 20 au 25 août 2018, tel que "convenu" dans le contrat conclu entre la direction du commerce et la boulangerie industrielle d'El Khroub, selon la même source.

