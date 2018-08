Algérie: "La bataille d'Alger, un film dans l'histoire" de Malek Bensmail en compétition en Croatie

ALGER - Le long métrage documentaire "La bataille d'Alger, un film dans l'histoire" du réalisateur Malek Bensmail a été sélectionné en compétition du History Film Festival (Festival du film d'histoire) prévu du 5 au 9 septembre dans la ville de Rijeka (ouest de la Croatie), a-t-on appris auprès du réalisateur.

Sorti en 2018, ce film revient sur les secrets de tournage et de production du célèbre film "La bataille d'Alger" réalisé en 1966 par l'Italien Gillo Pontecorvo tout en explorant les idéologies de l'époque qui ont donné naissance à ce film de référence lauréat du Lion d'Or de la Mostra de Venise.

Dernière production du documentariste "La bataille d'Alger, un film dans l'histoire" avait reçu le Prix du jury de sa catégorie au dernier Festival international d'Oran du film arabe (Fiofa) en juillet dernier.

Malek Bensmail sera en compétition avec des films comme "Croisades" du réalisateur égyptien Abderrahmane Adel, "A l'interieur du zoo humain" du Français Pascal Blanchard, "Hunted" du réalisateur philippin Phyllio Grae Grande, "Maestos des camps" de l'Argentrin Alexandre Valenti, ou encore "Berlin 1936, Hitler's Games" du Français Jérôme Prieur.

Plusieurs œuvres en compétition sont dédié à la vie et l'œuvre de personnalités importantes de la politique ou de la culture comme le film "Kokocha, oeuvre-vie" du Français Michel Rodde, "The American Dream Of Bobby Kennedy" du Français Patrick Jeudy, "Sasha Sokolov, le dernier écrivain russe" de Ilya Belov, "Les trois morts de Mussolini" d'Emmanuelle Nobécourt, ou encore "Che Guevara, naissance d'un mythe" du cubain Tancrède Ramonet.

Créé par un réseau de cinéastes et producteurs indépendants, History Film Festival est le seul festival dédié exclusivement au documentaire historique et qui a pour objectif de donner de la visibilité à ce genre cinématographique et d'offrir une plateforme d'échange entre professionnels.

Cinéaste spécialisé du documentaire, Malek Bensmail avait réalisé son premier film "Territoire(s)" en 1996 qui sera suivi de "Décibled" (1998), "Aliénations" (2004), "La Chine est encore loin" (2008), "1962, de l'Algérie française à l'Algérie algérienne" (2012), ou encore "Ulysse, le bruleur de frontières et la mer blanche du milieu" (2013).