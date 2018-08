Algérie: Personnes aux besoins spécifiques - Temmar remet des décisions d'attribution de locaux

A ce propos, M. Temmar a fait état du recensement, jusqu'à juin 2018, de près de 6.480 locaux de l'OPGI, 2.902 de l'AADL et 2.854 de l'entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) non distribués encore, soulignant la nécessité d'accorder la priorité aux services publics lors de l'opération de distribution.

ALGER - Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a présidé jeudi, une cérémonie de remise des décisions d'attribution de locaux commerciaux relevant de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Rais (Alger), dont une grande partie a été consacrée à des personnes handicapées.

