Angola: Attribution régulière de microcrédits aux jeunes entrepreneurs

Baptisé "Amigo do Sol" (L'ami du soleil, donc du nom de la banque partenaire), le microcrédit est attribué dans le cadre des politiques du gouvernement angolais, qui a mis en place un programme intitulé "Entrepreneuriat dans la Communauté", dont l'objectif principal est de lutter contre le chômage et la pauvreté notamment dans la société juvénile.

Tout sera fait à travers un partenariat mis en place par le Ministère d'Emploi et la Banque "Sol"', a-t-il expliqué dans le chef-lieu de la province de Lunda Sul, lors d'une cérémonie d'attribution de microcrédits à 100 jeunes résidant à Saurimo et dans la municipalité de Cacolo.

Saurimo (Angola) — L'attribution de microcrédits aux jeunes, qui vise à stimuler l'entrepreneuriat et permettre aux bénéficiaires de créer, eux mêmes, des postes d'emploi nouveaux, sera désormais faite "régulièrement et sans bureaucratie", dans les jours à venir, a annoncé jeudi, à Saurimo, le ministre angolais de l'Administration publique, Emploi et Sécurité Sociale, Jesus Maiato.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.