Ile Maurice: SMF et «bodyguard» - Bilal Ramkissoon transféré à la Western Division

«Je pense que Bilal Ramkissoon est un envoyé de l'État et vise à s'infiltrer dans mon entourage lors de mes sorties.» Déclaration du leader du Parti travailliste (PTr) Navin Ramgoolam, jeudi 23 août, à l'express. L'ex-Premier ministre a réagi sur le membre de la Special Mobile Force (SMF) Bilal Ramkissoon, qualifié comme étant son garde du corps, lors de ses récentes sorties.

Si jusqu'à hier l'ex-Premier ministre s'interrogeait sur le fait qu'aucune sanction n'avait été prise contre Bilal Ramkissoon, il semble que Mario Nobin a reçu le message. Le Private a, en effet, été transféré à la Western Division. Il sera affecté au poste de police de La Gaulette, plus précisément.

D'ores et déjà, Bilal Ramkissoon, âgé de 25 ans, a été entendu par les limiers du Central Criminal Investigation Department (CCID) dans la soirée de mercredi. Le policier a justement été interrogé dans le cadre de la photo le montrant aux côtés du leader du PTr, lors d'un congrès à Triolet, dimanche.

L'officier a confirmé sa présence lors de ce rassemblement politique. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il s'y était rendu car il a accompagné ses parents.

Bilal Ramkissoon a nié avoir agi comme «bodyguard» pour Navin Ramgoolam. Bilal Ramkissoon est un habitant de Vallée-Pitot et a intégré la force policière en 2012. Il serait très proche des rouges. Il est actuellement posté à la compagnie B de la SMF.

Ce ne serait pas la première fois qu'il se serait présenté à un congrès du PTr. Ses congés coïncideraient d'ailleurs avec les congrès qu'organise le parti. Joint au téléphone, Bilal Ramkissoon s'est refusé à tout commentaire. «Mo péna nanier pu dir lor sa», a-t-il dit avant de raccrocher.

Un autre cas avait suscité la polémique récemment. L'ASP Manoj Luchan, ex-membre de la Very Important Person Security Unit, qui était affecté au Passport and Immigration Office comme no 2, a assisté à la réunion du comité central du Mouvement socialiste militant le samedi 11 août.

Il a par la suite été transféré à la Special Supporting Unit. Selon le Human Resource Management Manual, «an Officer shall not hold office in any political organisation or take any active or prominent part in any political organisation».