Ile Maurice: Deuxième trimestre - La consommation, moteur de la croissance

D'autre part, le crédit accordé par les banques au secteur privé a augmenté de 9,9 % en un an, selon les données disponibles à la fin de juin 2018. Les banques ont continué à financer tous les secteurs de l'économie. Le niveau de prêts non performants dans les banques se situe aux alentours de 6,5 % (à fin juin 2018), en baisse comparé à 7,1 % en juin 2017.

Au chapitre de l'inflation, le taux a chuté de 5,0 % en mars et avril, à 4,7 % en mai, puis à 4,3 % en juin et 4,0 % en juillet et devrait descendre à 3,5 % d'ici la fin de 2018.

Les dépenses de consommation ont augmenté de 2,6 % au dernier trimestre 2017 et de 3,5 % au premier trimestre 2018 et elles devraient continuer à soutenir la croissance du pays.

Au premier trimestre, la croissance économique du pays a été de 3,6 %, soit une performance plus élevée que le taux de 3,3 % enregistré au dernier trimestre 2017. Le secteur financier, le commerce et la construction sont actuellement les principaux vecteurs de croissance.

Selon la direction de la banque, l'économie se porte bien et a réalisé une progression appréciable durant la première partie de l'année. La Banque centrale mise ainsi sur un taux de croissance de 4,0 % pour 2018, et se réjouit que les bilans financiers publiés récemment par les compagnies soient relativement positifs.

Bilans financiers des entreprises, croissance économique, la réserve en devises étrangères ou encore commerce... Ce sont là autant de facteurs qui ont progressé lors de la première partie de l'année. Toutefois, on note une baisse dans les exportations et l'investissement du privé (voir chiffres ci-dessous).

