Sénégal: Entre Edouard Mendy et la Tanière, c'est un besoin mutuel (Aliou Cissé)

L'équipe du Sénégal a fait face ces dernières années à une pénurie de gardiens de but compétitifs au plus haut niveau. Ainsi, lors de la Coupe du monde 2018, c'est Khadim Ndiaye qui officiait dans les buts.

Appelé par la Guinée Bissau lors d'un match amical international, il y a un peu plus d'un an, Edouard Mendy a déclaré récemment à la presse française son amour pour l'équipe du Sénégal. Il a expliqué qu'il avait répondu favorablement aux "Djurtus" pour faire plaisir à son "père malade à l'époque".

"C'est un joueur sélectionnable pour le Sénégal et il a besoin de la sélection pour avoir une carrière internationale", a répondu Cissé à une question sur cette première convocation du gardien de but de Reims (élite française) en équipe nationale du Sénégal.

Dakar — Le gardien de but de Reims (élite française), Edouard Mendy, et la sélection nationale ont un besoin mutuel, a expliqué vendredile sélectionneur national, Aliou Cissé en conférence de presse.

