Gabon: Koula-Moutou - Entre fête de l'Indépendance et les adieux du Gouverneur

Comme partout ailleurs, les Gabonais ont commémoré le 58è de l'accession de leur pays à la souveraineté internationale. Koula-Moutou, capitale provinciale de la province de l'Ogooué-Lolo n'est pas restée en marge. Entre messe d'action de grâce, à la paroisse Notre Dame de la Salette, et le défilé civil et militaire, celui qu'on appellera désormais ancien gouverneur de l'Ogooué-Lolo,Felix Befene-Bibang, a pris part aux dernières manifestations et communié avec les Koulois les 16 et 17 aout dernier.

Le Gabon célèbre son 58è anniversaire,celui de son accession à la souveraineté internationale. La ville de Koula-Moutou, comme d'autres grandes villes du pays, s'est parée aux couleurs vert-jaune et bleu. Ce sont les Couleurs du drapeau gabonais. Les autorités politico-administratives étaient bien présentes sur la tribune officielle. Elles sont restées admiratives des parades des hommes et femmes en treillis. Les hommes et femmes en civil étaient aussi de la partie pour donner de la plus-value au défilé. « C'est une fierté de voir les compatriotes se mobiliser pour commémorer le 58è anniversaire de notre pays. C'est la preuve que le Gabonais aime bien son pays. Je suis conscient de la situation que traverse notre beau pays. Nous prions que dans les prochains mois, que cela se conjugue au passé » confie une autorité.

Mais bien avant le 17 août 2018, jour du défilé civil et militaire, c'est la messe d'action de grâce ;le 16 août,qui a été faite à la demande des autorités locales.La cérémonie eucharistique a eu lieu au sein de l'église Notre Dame de la Salette. Cette messe d'action de grâce a été focalisée surtout sur l'Amour de soi et celui du prochain.

Louanges et adorations ont animé la messe. Et comme d'une seule voix, fidèles et choristes répondaient harmonieusement et à cœur joie. Pour le célébrant de cette eucharistie : « Il faut davantage prier pour le pays. Prier pour les hommes et femmes qui dirigent ce pays afin qu'ils gouvernent ce pays avec sagesse ». Le curé a également exhorté les fidèles à l'Amour de soi, de l'autre et de la nation.

En toute chose, dira Bertille Talamenty « il faut prier et rendre gloire à Dieu. Demander une messe d'action de grâce est une bonne chose. J'ai foi que le Seigneur nous écoute. Il entend nos supplications. Cette messe d'action de grâce à la demande des autorités a été bien pensée. C'est la preuve que Dieu existe et que beaucoup croient et ont la crainte de l'Eternel ». Bertille T., cette fidèle reste persuadée que le Seigneur est au contrôle de tout et que le pays doit retrouver son sourire habituel.

Après prières, louanges et adorations, les autorités se sont rendues non loin du Gouvernorat en hommage aux morts. Une gerbe de fleur a été symboliquement déposée au monument des morts qui se sont battus pour la liberté du pays. « C'est symbolique ! Il faut se souvenir de ces hommes et femmes qui se sont battus pour notre pays, pour notre indépendance et surtout pour notre liberté, celle de notre nation », murmure un homme âgé, à la barbe et aux cheveux blancs.

Il faut toutefois rappeler que quelques hommes et femmes ont été décoré et élevés au rang de Chevalier pour service rendu à la nation.Le défilé a été couronné de succès,diront les natifs et les autorités de Koula-Moutou.